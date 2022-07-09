Erdal Acar Sarallar operasyonu kapsamında tutuklandı! 9 bakıcı tutan eşi Kardelen Acar şoka girdi





Kardelen Acar'ın 3 çocuğuyla tatile çıkması çok konuşulmuştu. Bakıcıları lüks araçta Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilenmişti. Sosyetiğin yanında 3 bakıcının dışında 3 öğretmen ve 3 de ev çalışanı vardı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN