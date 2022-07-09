Erdal Acar Sarallar operasyonu kapsamında tutuklandı! 9 bakıcı tutan eşi Kardelen Acar şoka girdi

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Zanlılar, 6 ve 7 Temmuz'da adliyeye gönderildi. İlk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 25'i ise serbest bırakıldı. Diğer 91 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında iş insanı Erdal Acar (57), Şahin Gürz ve şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral, Volkan Saral vardı. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanan Acar, "Yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Suçları kabul etmiyorum" dedi.
Kardelen Acar'ın 3 çocuğuyla tatile çıkması çok konuşulmuştu. Bakıcıları lüks araçta Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilenmişti. Sosyetiğin yanında 3 bakıcının dışında 3 öğretmen ve 3 de ev çalışanı vardı.