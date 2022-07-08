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    • Güncel
    • 09.07.2022 00:21
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    • 09.07.2022 00:21
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    Ümit Özdağ'ın provokasyonuna sert tepki! "Bundan ancak sen utanmazsın"

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yabancı düşmanlığı ile çeşitli provokasyonlara soyunarak toplumun sinir uçları ile oynarken yalandan ve iftiradan da geri durmuyor. Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak "17 Temmuz’da Balıkesir’de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından “tadilat başlayacak” gerekçesi ile iptal edildi." dedi. Paylaşımının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından çok sert bir dille yalanlandı.

    Ümit Özdağ’ın provokasyonuna sert tepki

    Mülteciler üzerinden her fırsatta siyaset devşirerek kamuoyunu manipüle eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Balıkesir Valiliği üzerinden provokasyona girişti.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN YALANA SOYUNDU
    Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de bir il kongresi düzenleyeceklerini fakat belediyeden kiralanan salonun 'vali baskısı üzerine belediye başkanı tarafından iptal edildiğini' öne sürdü.

    Özdağ, paylaşımında, "17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından "tadilat başlayacak" gerekçesi ile iptal edildi. Geliyorum. Balıkesir'e almamayı deneyin görelim gücünüz yetecek mi?" ifadelerini kullandı. Gerçek ise Balıkesir Valiliği ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

        BUNDAN ANCAK SEN UTANMAZSIN
        Özdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yanıt verdi.

        Özdağ'ın algısını çürüten Ersoy, "Balıkesir Valiliği açıkladı. Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın." dedi.

        OLAYIN ARDINDAN VALİLİKTEN AÇIKLAMA
        Özdağ'ın iddialarına ilişkin Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklama ise şöyle:

            "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan Balıkesir'de yapacakları il kongresi için Belediyeden kiraladıkları salonun tarafımızdan yapılan baskı üzerine kiralama işleminin Belediyece iptal edildiğine ilişkin açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından Valiliğimize 08.07.2022 tarihinde (bugün) olağan kongre yapılması talebiyle ilgili başvuru yapılmış olup söz konusu başvuruya ilişkin Valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen bir işlem (izin verme ya da vermeme gibi) bulunmamaktadır. Bir siyasi partinin belediyeye ait salonu kiralama işlemiyle Valiliğimizin hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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