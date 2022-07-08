Ümit Özdağ'ın provokasyonuna sert tepki! "Bundan ancak sen utanmazsın"

Mülteciler üzerinden her fırsatta siyaset devşirerek kamuoyunu manipüle eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Balıkesir Valiliği üzerinden provokasyona girişti.
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Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de bir il kongresi düzenleyeceklerini fakat belediyeden kiralanan salonun 'vali baskısı üzerine belediye başkanı tarafından iptal edildiğini' öne sürdü.
Özdağ, paylaşımında, "17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından "tadilat başlayacak" gerekçesi ile iptal edildi. Geliyorum. Balıkesir'e almamayı deneyin görelim gücünüz yetecek mi?" ifadelerini kullandı. Gerçek ise Balıkesir Valiliği ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.