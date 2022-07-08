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    • 08.07.2022 09:56
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    Sarallar operasyonunda flaş gelişme: Erdal Acar tutuklandı

    Son dakika haberi! Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdal Acar tutuklandı!

    İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı. Ara gözaltılarla yakalananların sayısı 122'ye yükselmiş, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti. Aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlüler de soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılmıştı.

    SORGULAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ
    Soruşturma kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Erdal Acar'ın ise "çete elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti. Dün emniyet sorgusu ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler arasında Erdal Acar da vardı. Acar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin bütün gece süren ifadeleri sabah saatlerinde tamamlandı. Erdal Acar, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sarallar operasyonunda ele geçirilen silah, kılıç ve telsizler emniyette sergilendi.


        Sarallar grubuna 28 Haziran'da bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

        İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar'ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.


        KALEM ŞEKLİNDE SUİKAST SİLAHI
        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

            Şüphelilerin sevk edilmesinin ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.

            Ele geçirilenler arasında kılıçlar dikkat çekti. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

            EŞKIYA GİBİ GECE KULÜBÜ BASTILAR
            Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.

            Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü

            NE OLMUŞTU?
            İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri, 119 şüpheliyi yakalamıştı. Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

            Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

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