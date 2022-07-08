Sarallar operasyonunda flaş gelişme: Erdal Acar tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri, 119 şüpheliyi yakalamıştı. Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.