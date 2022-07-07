Sarallar operasyonunda 78 şüpheli adliyeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal A. ve Mehmet U'nun da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.