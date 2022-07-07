Sarallar operasyonunda 78 şüpheli adliyeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Erdal A. ve Mehmet U'nun da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde suikast silahı, susturucu, bin fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin avro, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Suç örgütü üyelerinin, gittikleri Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında bulunanlarla yaşadıkları arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mekanda hakimiyet kurmak isteyen suç örgütü elemanları ile görevliler arasında yaşanan sözlü tartışma ve arbede yer aldı.
ADLİYEYE DÜN SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 91 şüphelinin ifadesini almak için 27 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
İfadelerin ardından dosyanın esas savcısı, Erdal A. ve Mehmet U'nun da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
İLYAS S'YE BAĞLI ÖRGÜT KURDULAR
Savcılığın sevk yazısında, müşteki sıfatı taşıyan kişilerin ifadeleri ve olaylardan yola çıkılarak, şüpheliler hakkında iletişimin dinlenilmesi, tespit edilmesi ve kayda alınması tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.