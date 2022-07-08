Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın muhalefetin 'KHK' çıkışına tepki gösterdi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi 6. yılında çeşitli toplantı ve paneller ile anlatılmaya devam ediliyor.
Trabzon Üniversitesi tarafından İnsani Boyutu ile 15 Temmuz paneli organize edildi. Panele konuşmacı olarak katılan, Başkan Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, A Haber'in sorularını yanıtladı.
Aydın, 15 Temmuz'un tarihi dönüm noktalarımızdan biri olduğunu ifade etti.
Avukat Aydın "(15 Temmuz) Eğer amacına ulaşsaydı, bizim millet olarak yolculuğumuz çok farklı bir mecrada seyredecekti. Ama amacına ulaşamadı. Şu anda çok farklı bir mecrada yolumuza millet olarak devam ediyoruz" dedi.
Avukat Hüseyin Aydın, bazı muhalefet partilerinin iktidar olmaları halinde KHK ile ihraç edilenleri göreve geri getirecekleri yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.
"DEVLET BİR YAPIYI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYORSA..."
Ayrdın, "Şunu farkına varmak lazım; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu devletin bütün kurumları yargı teşkilatı başta olmak üzere bu örgütü silahlı terör örgütü olarak kabul etti. Örgüt mensuplarını silahlı terör örgütü üyesi olarak yargıladı cezalandırdı. Buna bağlı olarak yine bir devlet kararı çerçevesinde bu örgüte mensup ve bağlı olan insanlar kamu kurumlarından ihraç edildi. Eğer bir devlet bir yapıyı terör örgütü olarak görüyorsa onun mensuplarını devlet aygıtı içinde barındırması söz konusu bile olamaz." dedi.