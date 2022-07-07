Dışişlerinden RTÜK'ün kararını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçeye ait internet sitelerine getirdiği erişim yasağını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt verdi.

Price, dün Türkiye'yi hedef alarak "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin internet sitelerine erişimi engelleme kararından üzüntü duyuyoruz" dedi. Price mesajında "Özgür basın" söylemleriyle Türkiye'yi hadsizce eleştirdi.

DIŞİŞLERİNDEN YANIT

Ned Price'a yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten geldi.

Bilgiç, Twitter hesabından Price'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Demokrasiye giriş dersi: İfade özgürlüğü demokrasi için gereklidir ve hukukun üstünlüğü de öyle. İfade özgürlüğüne izin vermek ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var. Türk medyasının ABD'deki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın Sesi Türkçe ve DW Türkçe, Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN DW TÜRKÇE VE AMERİKA'NIN SESİ KARARI

RTÜK, haziran sonunda yayın lisansı bulunmaması nedeniyle DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçenin internet sitelerine erişim yasağı getirmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık mecralarının lisansa tabi olup olmadıklarının tespiti amacıyla başlatılan geniş kapsamlı taramaların devam ettiği, "www.dw.com, www.amerikaninsesi.com" internet sitelerinin de Üst Kurul uzmanlarınca incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzman görüşüne göre, 'Tüm medya içeriği' sekmesi altında 'ses dosyaları' ve 'video' sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin 'programlar' sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve İnternet İBYH lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

RTÜK'ün de bu görüşü yerinde bularak ilgili internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği verilen 72 saatlik sürede herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal süre sonunda RTÜK'e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır. Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı. Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır."

RTÜK'ün çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden ve haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yana olduğu ifade edilen açıklamada, ifade ve basın hürriyetine ilişkin gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurul'u töhmet altında bırakacak açıklamalar yapılmasına gerek olmadığı kaydedildi.