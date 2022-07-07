CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

10 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonrasında Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı operasyonda, Menderes İlçesi Özdere Mahallesi'nde bulunan yapıların imar mevzuatına ve kıyı kanununa açıkça aykırı yapıldığı, bu yapılara ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç'in menfaat sağladığı tespit edildi.