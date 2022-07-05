İzmir'deki rüşvet soruşturmasında flaş gelişme! CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi gözaltında

CHP'li Menderes Belediyesi Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında iki villayı rüşvet olarak aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Başsavcılık soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları inceledi.

10 MİLYON LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANININ 2 VİLLA RÜŞVETİ

Menderes Cumhuriyet Başsavcısılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde bilgi ve belgeler kapsamında, CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in, Bodrum'da iki villayı rüşvet olarak aldıkları ortaya çıktı.

BAŞKAN VE MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

Mustafa Kayalar ve Ertan Güleç'in İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında, Bodrum'da bulunan iki villanın aracılar kullanılarak 'Rüşvet' olarak aldıklarının tespit edilmesi üzerine, villayı rüşvet olarak veren mimarlık şirketinin sahibi, villayı rüşvet olarak veren otel müdürü ile Kayalar ve Güleç gözaltına alındı.