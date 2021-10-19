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    • 19.10.2021 07:08
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    Yolsuzluk yapan CHP’de baş tacı: Yolsuzluktan görevden alındı onur konuğu oldu

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 9 CHP’li belediye başkanını ağırladı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden alınan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da toplantıda başköşede yer aldı.

    Yolsuzluk yapan CHP’de baş tacı

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'li belediye başkanlarını Bilecik'e davet edip 3 gün boyunca eşleriyle birlikte ağırladı. Şahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı da başkanmış gibi Bilecik'e davet etti ve yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı.

    CHP'li Semih Şahin, partisinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu geçen hafta düzenlediği toplantıya davet etti.

    Ancak, davetliler arasında Yalova Belediye Başkanı iken milyonlarca liranın belediyeyle alakası olmayan kişilerin hesaplarına aktarıldığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınarak hakkında "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılan Vefa Salman da yer aldı.

        SALMAN'A ONUR KONUĞU MUAMELESİ
        Halen yargılanan ve görevde olmayan Vefa Salman'a ise adeta onur konuğu muamelesi yapıldı. Şahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınmasına rağmen, Vefa Salman'ı da başkanmış gibi yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, yolsuzluğa adı karşan Salman'ın belediye başkanı gibi sunulması şaşkınlıkla karşılandı.

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