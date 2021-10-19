Yolsuzluk yapan CHP’de baş tacı: Yolsuzluktan görevden alındı onur konuğu oldu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'li belediye başkanlarını Bilecik'e davet edip 3 gün boyunca eşleriyle birlikte ağırladı. Şahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı da başkanmış gibi Bilecik'e davet etti ve yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı.
CHP'li Semih Şahin, partisinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu geçen hafta düzenlediği toplantıya davet etti.
Ancak, davetliler arasında Yalova Belediye Başkanı iken milyonlarca liranın belediyeyle alakası olmayan kişilerin hesaplarına aktarıldığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınarak hakkında "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılan Vefa Salman da yer aldı.