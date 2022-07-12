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    • Haberler
    • 12.07.2022 07:31
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    • 12.07.2022 07:31
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    Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022! 8-12 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık?

    Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. 2022 Kurban Bayramı marketler kaça kadar açık sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramında marketler kaça kadar açık 2022?

    Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin açık olup olmadığı merak edildi. Birçok vatandaş bayramda BİM, A101, ŞOK, Onur ve Migros marketlerinin açılış saatlerini merak ediyor. Peki ama bayramda marketlerin çalışma saatleri nasıl? Bayramda marketler kaça kadar açık? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022 nasıl? İşte merak edilenler...

    BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK 2022?

    Kurban bayramında marketlerin ne zamana kadar açık olduğu merak ediliyor. Kurban Bayramında birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Konuyla ilgili güncel gelişmelere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

    BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

    BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmete devam edecek.

        A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

        A101 marketin bayramın birinci gününde kapalı olacağı tahmin ediliyor. Fakat bölgeden bölgeye göre bu durum değişiklik gösterebilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

        ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

        ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olarak hizmet vermeye devam edecek.

        MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

        BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

        ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

        A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

        Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye göre değişiklik gösterebilir.

            KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
            Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, bayramın 1. günü marketlerin öğle saatlerinde açılması bekleniyor.
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            Haberler Haberler Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022! 8-12 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık?
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