Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Yakub baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından imza töreni ve ortak açıklama yapacak.
Liderler görüşmede iki ülke arasında geniş, kapsamlı ve yakın ilişkileri daha da geliştirme, ekonomik bağları güçlendirmenin yanı sıra havacılık ve savunma sanayisindeki iş birliğini ilerletmeye ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
ERDOĞAN'IN 1 HAFTALIK DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan, geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Zirve gündemi dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Zirve kapsamında Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3 saatlik görüşmesi sonrası üçlü muhtıra imzalandı.
İsveç ve Finlandiya liderleri, Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımları atmayı taahhüt etti.
LİDERLERLE TEMAS
Erdoğan, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.