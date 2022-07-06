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    • 06.07.2022 08:46
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    • 06.07.2022 09:01
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "128 milyar dolar" sorusu: Elimde dediğiniz belgeler nerede?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "128 milyar dolar nerede?" iftirası için dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi. Berat Albayrak ise aldığı tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok ise bugün kşesinde kaleme aldığı yazıda, tazminat ödemeye mahkum edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Elimde dediğiniz belgeleri neden mahkemeye sunmadınız?" sorusunu yöneltti.

    Elimde dediğiniz belgeler nerede?

    İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısından o bölüm

    KEMAL BEY, SÖZÜNÜZ BU KADAR UCUZ MU?
    Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında "128 milyar dolar nerede" diyerek kampanya başlatmıştı.
    Doları düşürmek için hazineden 128 milyarın satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Beni mahkemeye verin, belgeleriyle kanıtlayacağım" diye söz de vermişti.



    Dediği gibi oldu... Konu mahkemelik oldu ve Kılıçdaroğlu, Bakan Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Zira mahkemeye tek bir delil, belge vs. sunamamıştı.
    Evet Kemal Bey, hani nerede elimde dediğiniz o belgeler? Niçin mahkemeye sunamadınız?
    "Aman neyse ne, 60 bin TL verir geçeriz" mi diyorsunuz?
    Sözünüzün değeri bu kadar mı?

    MELİH ALTINOK'UN YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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    Elimde dediğiniz belgeler nerede?
    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "128 milyar dolar" sorusu: Elimde dediğiniz belgeler nerede?
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