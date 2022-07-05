CHP'nin '128 milyar dolar' yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP'ye tepki çığ gibi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarının yalan olduğunun belgelenmesi ve İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. CHP'nin Berat Albayrak'a tazminat ödeyeceğine yönelik mahkeme kararı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. #YalancıCHP etiketi Türkiye gündemi ve dünya listesinde yer aldı. Siyasiler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığına dikkat çekerek, "Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu" dediler. İşte o tepkiler:
05.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 05.07.2022 16:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Merkez Bankası politikasını manipüle ettiler. Binlerce kez söylersek gerçeğe dönüşür zannettiler; bu yüzden mumları yatsıdan sonra da biraz yandı. Ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu. Yalancı CHP"