CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP’ye tepki çığ gibi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Merkez Bankası politikasını manipüle ettiler. Binlerce kez söylersek gerçeğe dönüşür zannettiler; bu yüzden mumları yatsıdan sonra da biraz yandı. Ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu. Yalancı CHP"