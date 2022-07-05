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Haberler Güncel CHP'nin '128 milyar dolar' yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP'ye tepki çığ gibi

CHP'nin '128 milyar dolar' yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP'ye tepki çığ gibi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarının yalan olduğunun belgelenmesi ve İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. CHP'nin Berat Albayrak'a tazminat ödeyeceğine yönelik mahkeme kararı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. #YalancıCHP etiketi Türkiye gündemi ve dünya listesinde yer aldı. Siyasiler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığına dikkat çekerek, "Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu" dediler. İşte o tepkiler:

05.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 05.07.2022 16:59
CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP’ye tepki çığ gibi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Merkez Bankası politikasını manipüle ettiler. Binlerce kez söylersek gerçeğe dönüşür zannettiler; bu yüzden mumları yatsıdan sonra da biraz yandı. Ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu. Yalancı CHP"

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CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP’ye tepki çığ gibi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Yalancı CHP'nin, Bay Kemal'in ve batılı vakıfların fonladığı medyanın 128 milyar dolar yalanı ellerinde patladı. Mahkeme, CHP'yi Hazine ve Maliye Eski Bakanımız Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti."

CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP’ye tepki çığ gibi

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanı tescillendi. Daha önce onlarca kez yalanlarına tanık olduk, bu kez mahkeme de tescilledi yalancılıklarını."

CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP’ye tepki çığ gibi

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy: "Yalancı CHP. Tazminat, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na…"

CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanını mahkeme tescilledi Berat Albayrak tazminatı bağışladı! Sosyal medyada CHP’ye tepki çığ gibi

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "Yalan ve iftirayı şiar edinen CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanı tescillendi. Yalanlarıyla toplumu manipüle etmeye çalışmaktan bir adım öteye gidemeyen bu köhne zihniyetin yalanlarından biri daha CHP tarihinin kirli sayfalarında yerini aldı."

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