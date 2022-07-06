İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Karadeniz'deki tahıl koridorunda takdire şayan bir merkezi rolde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Draghi'nin başkanlığındaki Hükümetlerarası Zirve Oturumu'nun ardından iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Draghi daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ikili ticaret hacminin 25 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek Türk-İtalyan Üniversitesi'nin kurulması için girişimde bulunacaklarını ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
25 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ: Bölgesel, küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.
SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ: Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. Askeri işbirliği ve savunma sanayii işbirliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.
TÜRK-İTALYAN ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ: Gündemimizde terörle mücadele de işbirliği olarak ayrıca önemli yer tutuyor. İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını ele aldık. Bu alanı istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz. Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Türk-İtalyan Üniversitesi'nin kurulması girişimi bunların içinde en önemlisidir.
ENERJİ ALANINDA ORTAK PROJELER: İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de zirve vesilesiyle Ukrayna krizini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında işbirliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.