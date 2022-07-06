İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Karadeniz'deki tahıl koridorunda takdire şayan bir merkezi rolde

25 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ: Bölgesel, küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.

SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ: Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. Askeri işbirliği ve savunma sanayii işbirliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.