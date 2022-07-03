CHP'nin "128 milyar dolar nerede" yalanını mahkeme de tescilledi! Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çirkin iftira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarına karşı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açtığı dava, CHP'nin başlattığı iftira kampanyasının boyutlarını ortaya koydu. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karara bağladığı davada, CHP'nin Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.
CHP'nin mahkemenin kararına itirazının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verilmiş ve tazminat kararı kesinleşmişti. Önceki gün dava kararına ilişkin açıklamada bulunan Berat Albayrak'ın avukatı ise yakın siyasi tarihin en büyük iftirasını atan CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin TL'nin tamamının Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını ifade etmişti. Mahkemenin kararının gerekçesi ise, CHP'nin ortaya attığı iddiaların tamamen iftira olduğunu tüm boyutlarıyla gözler önüne serdi.
DELİL ORTAYA KONULAMADI
Kararın gerekçesinde, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığı belirtildi. Kararda, Twitter üzerinden 19 Şubat 2021 tarihli Albayrak'ı hedef alan paylaşım ve videoların değerlendirmesi de yapıldı. Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'ndan kayıp olduğu iddia edilen 128 milyar doların sorumlusu olarak gösterildiği, Albayrak'ın kesin yargı içeren ifadelerle hırsızlıkla itham edildiği belirtilerek eleştiri sınırlarının aşıldığı kaydedildi.