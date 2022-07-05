Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama

Gürs, "Kişi kendinden bilir işi demek istiyorum ben. Zaten kendisi ne ki böyle bir vaatte bulunmasın. Oy toplamak için yapmayacakları şey yok. Fakat ben şunu diyorum. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi 'Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Fakat söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz' diyorum Kılıçdaroğlu'na bu söylemlerine karşı" şeklinde konuştu.

"Biz 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız" diyen Bilge Gürs, o gün babasını ve eşini nasıl şehit verdiğini, 2 kardeşinden haber alamadığını, babasıyla son konuşmasını ve babasının cebinden çıkan notu anlatırken gözleri doldu.