Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama

CHP'nin son yıllardaki en kirli algı operasyonunun çöktüğü bir kez daha tescillendi.
Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi tazminata mahkum ederken bir üst mahkeme de itirazı reddetti.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine ödenen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.
Konuyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, takvim.com.tr'nin röportaj davetini kabul etti.
"MANEVİ DEĞERİ ÇOK ÖNEMLİ"
Söz konusu anlamlı bağış hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilge Gürs, "Onur duyduk. Gurur duyduk. Buradan Sayın Berat Albayrak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Maddi değerinden daha çok bizim için manevi değeri önemli. Ben de şehit yakınıyım aynı zamanda gazi yakınıyım. Bizler bu vatana canını fena etmiş kişilerin yakınlarıyız. Hainlere destek olan kişilerin iftiralarına karşı dik durup kanıtlayıp buradan gelen meblağnın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na aktarılması çok anlamlı" açıklamasında bulundu.
Öte yandan muhalefetin vakfa yönelik iftiralarının da bulunduğunu söyleyen Gürs, "Şartlı bağış olarak vakfımıza aktarılan 15 Temmuz'da toplanan, Beşiktaş saldırısı sonrası toplanan, Zeytin Dalı Harekatı'nda toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan bağışların hak sahiplerine ödenmeyip başka amaçlarda kullanıldığı iftirasında bulunuyorlar. Onların yaşam felsefesi iftira" dedi.
"O karanlık gecede tankların arasından elini kolunu sallayarak çekip gidenler çok iyi bilir iftira atmayı" diyen Gürs, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den ihraç edilmiş KHK'lılara vermiş olduğu sözlere de tepki gösterdi.