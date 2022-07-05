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    • 06.07.2022 01:31
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    Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama

    CHP’nin son yıllardaki en büyük algı operasyonu olan “128 milyar dolar” yalanı tescillendi. Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi tazminata mahkum ederken bir üst mahkeme de itirazı reddetti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine ödenen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Konuyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Gürs, “Onur duyduk. Gurur duyduk. Buradan Sayın Berat Albayrak Bey’e çok teşekkür ediyorum. Maddi değerinden daha çok bizim için manevi değeri önemli” dedi.

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    Albayrak 60 bin lirayı bağışlamıştı! Vakıftan açıklama

    CHP'nin son yıllardaki en kirli algı operasyonunun çöktüğü bir kez daha tescillendi.

    Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi tazminata mahkum ederken bir üst mahkeme de itirazı reddetti.

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine ödenen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

    Konuyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, takvim.com.tr'nin röportaj davetini kabul etti.

    "MANEVİ DEĞERİ ÇOK ÖNEMLİ"
    Söz konusu anlamlı bağış hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilge Gürs, "Onur duyduk. Gurur duyduk. Buradan Sayın Berat Albayrak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Maddi değerinden daha çok bizim için manevi değeri önemli. Ben de şehit yakınıyım aynı zamanda gazi yakınıyım. Bizler bu vatana canını fena etmiş kişilerin yakınlarıyız. Hainlere destek olan kişilerin iftiralarına karşı dik durup kanıtlayıp buradan gelen meblağnın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na aktarılması çok anlamlı" açıklamasında bulundu.

    Öte yandan muhalefetin vakfa yönelik iftiralarının da bulunduğunu söyleyen Gürs, "Şartlı bağış olarak vakfımıza aktarılan 15 Temmuz'da toplanan, Beşiktaş saldırısı sonrası toplanan, Zeytin Dalı Harekatı'nda toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan bağışların hak sahiplerine ödenmeyip başka amaçlarda kullanıldığı iftirasında bulunuyorlar. Onların yaşam felsefesi iftira" dedi.

    "O karanlık gecede tankların arasından elini kolunu sallayarak çekip gidenler çok iyi bilir iftira atmayı" diyen Gürs, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den ihraç edilmiş KHK'lılara vermiş olduğu sözlere de tepki gösterdi.

        Gürs, "Kişi kendinden bilir işi demek istiyorum ben. Zaten kendisi ne ki böyle bir vaatte bulunmasın. Oy toplamak için yapmayacakları şey yok. Fakat ben şunu diyorum. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi 'Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Fakat söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz' diyorum Kılıçdaroğlu'na bu söylemlerine karşı" şeklinde konuştu.

        "Biz 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız" diyen Bilge Gürs, o gün babasını ve eşini nasıl şehit verdiğini, 2 kardeşinden haber alamadığını, babasıyla son konuşmasını ve babasının cebinden çıkan notu anlatırken gözleri doldu.
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        Haberler Güncel Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama
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