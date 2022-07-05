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    • 06.07.2022 00:54
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    • 06.07.2022 01:09
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    Yüzyılın projesi, adım adım ilerliyor! Castorone gemisi Karadeniz gazı için derin denize boruları serecek

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı vatandaşla buluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Dönmez paylaşımında “Yüzyılın projesi, adım adım ilerliyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Karadeniz gazı için derin denize boruları serecek Castorone isimli geminin Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

    Yüzyılın projesi, adım adım ilerliyor!

    Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

    Doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



    "ŞİMDİ SIRA DERİN DENİZLERDE"
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullanarak, "Yüzyılın projesi, adım adım ilerliyor" konulu bir video paylaşımında bulundu.



    İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.



        Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında geminin Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul Boğazı'nı da geçerek 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.
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