Karadeniz gazı tüm hanelere yetecek mi? Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek?





"KARADENİZ'DEKİ MEVCUT REZERVİN EKONOMİK DEĞERİNE GELİNCE, BUGÜN ÇIKARSAK HEPSİNİ SATSAK, BU RAKAM 400 MİLYAR DOLAR EDER"

Karadeniz'deki mevcut rezervin ekonomik değerine ilişkin de Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki mevcut rezervin ekonomik değerine gelince, bugün çıkarsak hepsini satsak, bu rakam 400 milyar dolar eder. Bu 25 yıllık bir üretim. Dolayısıyla 25 yıllık bir projeksiyon elimizde yok. Fiyatların ne olacağına gelirsek çok değişkenlik var. Sorulduğunda bugünkü fiyatlarla potansiyel olarak böyle bir rezerv miktarı var. Geçen yıl sorulsaydı belki 300 milyar dolar diyecektik. Seneye belki daha fazla olabilir. Ama her halükarda büyük bir rezerv ve bedel" diye konuştu.



"NORMAL ŞARTLARDA 7 YILDA BİTECEK PROJEYİ BİZ 2,5 YIL GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Karadeniz'deki doğalgaz projesinin normal şartlar altında 7 yıldan önce bitmeyeceğini dile getiren Bakan Dönmez, "Biz şimdi 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde ilk üretimi başlatmış olacağız. Yani şu anda 6 bin iş kalemini birlikte yönetiyoruz tedarikte. Yeri geliyor bazı ekipmanlar için fabrikada adam yatırıyoruz başka bir yere gitmesin malzeme diye" dedi.