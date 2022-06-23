Karadeniz gazı tüm hanelere yetecek mi? Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Şafak gazetesi ile yaptığı röportajda Karadeniz gazındaki son gelişmelere, Türkiye'nin açılan kuyularla günlük petrol üretiminin nasıl arttığına, Filyos Limanı'nın Türkiye için gelecekteki önemine değindi.
Petrolde ithalatın Türkiye'nin toplam ihtiyacının yüzde 92 seviyesinde olduğu bilgisini veren Bakan Dönmez, "Yüzde 8'lik bir üretimimiz var. Doğalgazda yüzde 1 üretimimiz var. Yüzde 99'unu ise ithal ediyoruz. Ama bu Karadeniz'deki keşifle birlikte bu oranları tersine çevireceğiz inşallah. 2020 yılındaki keşifle birlikte süratle sahanın mühendislik çalışmalarını, projelendirmeleri ve sahanın geliştirilmesine ilişkin olarak yoğun bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle ilk boruları da suya indirdik. Yıl sonuna kadar bu boru hatlarının bağlantısını sahayla kıyı terminalleri arasındaki bağlantıları tamamlayacağız. Oradaki üç boru hattını yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. İlk fazda 10 kuyuyu tamamlayacağız. 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküplük bir üretim hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde de 10 kuyuyu 40 kuyuya tamamlayacağız. Böylece 40 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Maksimum üretime ulaştığında Türkiye'deki hanelerin doğalgaz ihtiyacının hemen hemen tamamını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" diye konuştu.
"2026-2027 GİBİ 40 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ ÇIKARACAK SEVİYEYE GELECEĞİZ"
Bakan Dönmez, 40 milyon metreküp doğalgaz üretimine ne zaman ulaşılacağına ilişkin, "2026-2027 gibi düşünelim. 10 milyon metreküpe ise önümüzdeki yıl ilk çeyrekte tamamlayacağız. Hem deniz hem de karada çok ciddi çalışma var. Şu anda 5 bin 200 kişi çalışıyor. Karadeniz'de şu an 3'ü sondaj olmak üzere 34 gemimiz var" dedi.