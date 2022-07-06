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    • Güncel
    • 06.07.2022 07:11
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    • 06.07.2022 07:11
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile uyarı! Sağanak geliyor | 6 Temmuz 2022 hava durumu

    Temmuz ayının ortalarına doğru yaklaşırken bazı bölgelerimizde kuvvetli yağışlar devam ediyor. Vatandaşların “Bugün hava nasıl olacak?” sorusuna Meteoroloji’den yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte 6 Temmuz 2022 hava durumu

    Meteoroloji’den 5 ile uyarı! Sağanak geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRIKKALE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 30°C

            Az bulutlu

            ÇORUM °C, 28°C

            Az bulutlu

            SAMSUN °C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 24°C

            Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 27°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KARS °C, 24°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 35°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            VAN °C, 27°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 39°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 38°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 35°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 41°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile uyarı! Sağanak geliyor | 6 Temmuz 2022 hava durumu
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