Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı'na gidiyor
Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazı denizden karaya taşıyacak boruları döşeyecek olan Castorone gemisi yarın Filyos Limanı'na ulaşacak. Derin denize döşenecek borular aracılığı ile gaz karaya çıkarılacak.
05.07.2022 10:26 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:26
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi yarın Filyos Limanı'na varacak.
Uluslararası gemicilik verilerinden derlenen bilgilere göre, Castorone, 4 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.