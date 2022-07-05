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Haberler Ekonomi Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı'na gidiyor

Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı'na gidiyor

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazı denizden karaya taşıyacak boruları döşeyecek olan Castorone gemisi yarın Filyos Limanı'na ulaşacak. Derin denize döşenecek borular aracılığı ile gaz karaya çıkarılacak.

05.07.2022 10:26 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:26
Karadeniz’deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı’na gidiyor

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi yarın Filyos Limanı'na varacak.

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Karadeniz’deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı’na gidiyor

Uluslararası gemicilik verilerinden derlenen bilgilere göre, Castorone, 4 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz’deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı’na gidiyor

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Karadeniz’deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı’na gidiyor

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek.

Karadeniz’deki doğalgazın karaya çıkarılması için yeni adım! Castorone Filyos Limanı’na gidiyor

Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

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