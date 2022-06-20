Kadir Şeker davasında mahkemeden flaş karar! 5 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme heyetinin, dosyayı inceleyeceği, bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi

DAVADA İKİ İHTİMAL VAR

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, davada iki ihtimal olduğunu açıkladı. Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak "haksız tahrik" indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını isteyip bozmasının ardından gözler Şeker'in tahliye olup olmayacağına çevrildi. Şeker ailesi, oğullarının tahliye edileceğini günü özlemle bekliyor.

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu belirtiyor:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.