Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2022 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2022 15:38
    ABONE OL

    Akkuyu NGS'de bir adım daha tamam! 80 bin ton ağırlığında

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda en önemli yatırımlardan olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (Akkuyu NGS) 4'üncü ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi.

    Akkuyu NGS’de bir adım daha tamam

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün parçası AEM -Technology'nin Volgodonsk şubesinde gerçekleştirilen açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.

    Söz konusu operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütüldü. Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan, 2,5 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, fırında yaklaşık 2 saat boyunca 800 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. Ardından fırının derecesi bin 40 dereceye kadar yükseltilerek dövme çelik 4 saat daha ısıda bırakıldı ve vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Sonrasında ham parça, 10 bin ton baskıyla iki kalıp kullanılarak açıldı. Parça, ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi.

        Açıklamaya göre, açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı ise levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kredi
        Haberler Güncel Akkuyu NGS'de bir adım daha tamam! 80 bin ton ağırlığında
            SON DAKİKA