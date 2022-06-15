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    • Yaşam
    • 15.06.2022 14:44
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    • 15.06.2022 15:00
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    Kadir Şeker davasında flaş gelişme: Tahliye edilecek mi?

    Son dakika haberi! Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan  ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, hakkında dosya Konya'ya gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kadir Şeker davasında flaş gelişme

    Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozulduktan sonra dosya Konya'ya gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği, ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği ifade edildi.

    Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan arbedede, Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, tutuklandı, hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker, ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle Şeker'in cezası önce 15 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

    Cumhuriyet savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde; Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

    YARGITAY KARARI BOZDU
    Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme heyetinin, dosyayı inceleyeceği, bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi

    DAVADA İKİ İHTİMAL VAR
    Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, davada iki ihtimal olduğunu açıkladı. Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak "haksız tahrik" indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını isteyip bozmasının ardından gözler Şeker'in tahliye olup olmayacağına çevrildi. Şeker ailesi, oğullarının tahliye edileceğini günü özlemle bekliyor.

    Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu belirtiyor:

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.

        Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir.

        Bu daha kuvvetli bir ihtimal. Bunun sebebi de yeni verilecek karara da tarafların itiraz hakkı var. Temyizde geçeceği süre, alacağı zaman, kesinleşme süresi dikkate alındığında Kadir'in hükümle birlikte tahliyesi daha kuvvetli bir ihtimal.

        Mahkemenin Yargıtay'ın kararına uyacağı beklentisindeyiz. Diğer ihtimal de hükümle birlikte tutukluluk devamına karar da verebilir. Her ne kadar bunu istemesek de bu da bir ihtimal. Bu saatten sonra meşru müdafaa ya da yaralama ve benzeri başka bir ceza beklenmiyor.

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        Haberler Yaşam Kadir Şeker davasında flaş gelişme: Tahliye edilecek mi?
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