Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adil Erdem Bayazıt mesajı: Rahmetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.







İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;