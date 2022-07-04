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    • Güncel
    • 04.07.2022 11:27
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    • 04.07.2022 12:54
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDP kongresinde terör propagandası yapan 6 kişi gözaltında

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilem operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Çataklı dün HDP kongresinde yaşanan PKK propagandasına karşı da harekete geçildiğini açıkladı. Çataklı, "Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Apo diye böğürenler toplanıyor!

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Haziran ayına ilişkin dikkat çeken veriler açıkladı.

    Çataklı hem terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara hem de kaçak göçle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi.

    Çataklı dün HDP kongresinde terör propagandası yapanlara karşı harekete geçildiği ve gözaltıların olduğunu duyurdu.

    HDP KONGRESİ: 6 GÖZALTI
    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor." dedi.

    Çataklı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
    "2022 Haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

    BATI KARADENİZ'DEKİ SEL
    Batı Karadeniz'deki sel olayıyla ilgili bilgi veren Çataklı, "2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

    DEMİR YUMRUK OPERASYONU
    Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili de konuşan Çataklı, "Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI
    Çataklı, "Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi." şeklinde konuştu.

    ÜMİT ÖZDAĞ'IN İÇ SAVAŞ ÇIKACAĞI İDDİASI
    Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddialarına yanıt veren Çataklı, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." şeklinde konuştu.

    SURİYELİLERİN BAYRAM İZNİ
    Çataklı, Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşünün de söz konusu olmadığını ifade etti.

    HDP KONGRESİNDE NELER OLMUŞTU?
    Kandil'deki terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara'da 5. Olağan Kongresini dün topladı. HDP'nin kongresinde yine bilindik manzaralar sahnelendi.

    Adeta terör örgütü PKK'nın şov alanına dönüşen kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları attı.

    TERÖRİST ELEBAŞININ POSTERİ AÇILMAK İSTENDİ
    Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

    Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

        4 ZANLI GÖZALTINA ALINMIŞTI
        HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.


        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
        Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        İSMAİL SAYMAZ KONGREYİ ÖVMÜŞTÜ
        Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açıldığı, bölücü sloganların atıldığı HDP kongresini takip eden CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz, büyük bir skandala imza attı.

        Kongredeki bölücü faaliyetleri masumlaştırmaya çalışan Saymaz, "Demokratik Cumhuriyet sloganları var" şeklinde akıllara durgunluk veren sözler sarf etti.
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