İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDP kongresinde terör propagandası yapan 6 kişi gözaltında

BATI KARADENİZ'DEKİ SEL

Batı Karadeniz'deki sel olayıyla ilgili bilgi veren Çataklı, "2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

DEMİR YUMRUK OPERASYONU

Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili de konuşan Çataklı, "Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI

Çataklı, "Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi." şeklinde konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İÇ SAVAŞ ÇIKACAĞI İDDİASI

Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddialarına yanıt veren Çataklı, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." şeklinde konuştu.



SURİYELİLERİN BAYRAM İZNİ

Çataklı, Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşünün de söz konusu olmadığını ifade etti.

HDP KONGRESİNDE NELER OLMUŞTU?

Kandil'deki terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara'da 5. Olağan Kongresini dün topladı. HDP'nin kongresinde yine bilindik manzaralar sahnelendi.

Adeta terör örgütü PKK'nın şov alanına dönüşen kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları attı.

TERÖRİST ELEBAŞININ POSTERİ AÇILMAK İSTENDİ

Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.