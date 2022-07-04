Yer: Silivri! İETT'nin sert manevrası yüzünden bel kemiğini kırdı!

Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, 'ne halin varsa gör' dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı, sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, çelik korselerle yatağa mahkum vaziyette 40 gün yatacağım" dedi.