Ramazan'da erzak kolilerini alkol masalarına meze yapan İBB'den kurban bağışı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer'de düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, vatandaşlara kurban bağışı konusunda çağrıda bulundu.

İMAMOĞLU: GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ

Ramazan Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlardan yardım isteyerek dağıttığı gıda kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye yeniden bağış çağrısı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı için gönül rahatlığıyla bize kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz. Bilin ki İstanbul'da veren elin alan eli görmediği bir biçimde, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sizin kurbanlarınızı, hisselerinizi, en manevi biçimiyle ulaştırırız. Aramızda değerli iş adamlarımız var, görüyorum. Kurban bağışı meselesinde bizi yalnız bırakmayın diyorum."