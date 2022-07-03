HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler

Kandil'deki terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara'da 5. Olağan Kongresini topladı. HDP'nin kongresinde yine bilindik manzaralar sahnelendi. Adeta terör örgütü PKK'nın şov alanına dönüşen kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları attı.
TERÖRİST ELEBAŞININ POSTERİ AÇILMAK İSTENDİ
Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.
KAPATMA DAVASINDA "TERÖRLE İLİŞKİMİZ YOK" SAVUNMASI
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan kapatma davası kapsamında, esas hakkındaki savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) teslim ettiği 220 sayfalık savunmasında 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt vererek "terörle ilişkimiz yok" savunması yapmıştı.