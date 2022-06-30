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    • 30.06.2022 18:18
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    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var

    Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz ve Ege'de tahrikin dozunu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti.

    takvim.com.tr
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    Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti.

    Miçotakis Zirve'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Miçotakis, mevcut koşullar içinde NATO İttifakının karşıtının Rusya olduğunu belirterek NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini söyledi.

    Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, göç krizi, Libya, Sahel'deki terörizm gibi nedenlerle İttifakın güney kanadına da ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

    "ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMELİYİZ"
    Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Erdoğan ile görüştük. Bir ara tekrar görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için dayanabileceğimiz başka çerçeve yok."

    Şu an tüm NATO üyesi ülkelerinin dikkatinin Ukrayna'ya yoğunlaştığını belirten Miçotakis, "İttifakı farklı bir cephede istikrarsızlaştıracak herhangi bir tartışma için herhangi bir müsamaha veya anlayış olduğunu sanmıyorum." dedi.

    Miçotakis, gazetecilerin, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "Turkeagean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesini Yunanistan'daki yetkili kurumların engelleyememiş olmasına ilişkin soruyu ise hükümetin bu konuda hukuki yollara başvuracağını söyleyerek cevapladı.

    TÜRKİYE'NİN TERÖRİZM KONUSUNDA HAKLI GEREKÇELERİ VAR
    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı okuduğunu kaydeden Miçotakis, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğunu kaydederek, "Türkiye, bu tür terör eylemleri yüzünden ağır bir bedel ödedi. Bence, bu, anlamakta hiçbir şekilde zorlanacağımız bir şey değil." diye konuştu.

    Miçotakis, Yunanistan'ın tamamen izole edilmiş bir Türkiye istemediğini belirterek "Aynı zamanda muhatabımız olacak bir Türkiye istiyoruz. Kimseyle konuşmayan bir Türkiye istemiyoruz." diye konuştu.

    Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın almak için "niyet mektubu" gönderdiğini belirten Miçotakis, uçakların Yunanistan'a teslim edilebileceği en yakın tarihin 2027 olduğunu kaydetti.

        ERDOĞAN, NATO LİDERLERİNE TERÖRÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTEREN VİDEOYU İZLETTİ
        Öte yandan Başkan Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen "terörizm" konulu oturuma katıldı. Burada Erdoğan tarafından liderlere "NATO, terörün her türüyle mücadeleyi taahhüt etmeli" başlıklı video izletildi.

        PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verilen videoda, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle yürüttüğü kararlı mücadeleye işaret edildi.

        Videoda, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerine bazı ülkelerin müsamaha gösterdiğine ve bu örgütleri desteklediklerine dair görüntüler de yer aldı.

        Türkiye'de 40 binden fazla kişinin terörizm nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan videoda, "Stratejik ve çalkantılı bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı, terör örgütlerince sürekli olarak hedef alındı. Son 40 yılda Türkiye, PKK'nın yurt içindeki terör tehdidini yok etti, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattı ve son olarak FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde darbecileri etkisiz hale getirerek zafer kazandı. Terör saldırılarında on binlerce vatandaşı şehit edilen ve ülkenin güvenliği ile istikrarının sağlanması için milyarlarca dolar harcamak zorunda kalan Türkiye, terörle mücadelede çok büyük bedeller ödedi." ifadeleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı.

        AVRUPA'NIN TERÖRE KARŞI TAKINDIĞI TUTUM DA BELGELERLE GÖSTERİLDİ
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını anlamalı ve bunu akıldan çıkarmamalıyız." sözlerine de vurgu yapılan videoda, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye yönelen teröre karşı tutumlarına dikkat çekildi.

        Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile İsveç'in Malmö ve Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki terör örgütü yandaşlarının gösterilerinin yer aldığı videoda, "Türkiye, teröre karşı kararlı şekilde mücadelesini sürdürürken NATO müttefikleri ne yazık ki Ankara'nın ulusal güvenlik endişelerine gözlerini kapadı. Birçok Avrupalı müttefik ise Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve Türk vatandaşlarının hayatlarını tehdit eden terör örgütü PKK ve iltisaklı gruplara doğrudan ya da dolaylı şekilde siyasi, finansal ve silah desteği vermeyi sürdürüyor." vurgusu yapıldı.

        ABD'NİN PKK VE FETÖ'YE DESTEĞİ
        ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye terörle mücadele maskesi altında para, eğitim ve silah desteğini sürdürdüğü belirtilen videoda, Pensilvanya'daki FETÖ kampının görüntüleri eşliğinde, "FETÖ lideri hala adeta hesap vermekten kaçıyor ve Pensilvanya'daki çiftliğinde yaşayarak, terör örgütüne talimatlar vermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        "BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ VE BİRLİKTE TERÖRÜ YENEBİLİRİZ" MESAJI
        Terör örgütlerinin dünya üzerinde giderek yükselişe geçmesi ve etkinliklerini artırmasının, NATO'nun terörün her türlüsüne ve terör eylemlerine karşı her zamankinden daha müteyakkız olmasını gerektirdiğinin altı çizilen videoda, "Dayanışma içinde olmak ve her üye ülkenin ulusal güvenlik kaygılarına saygı göstermek NATO'nun terörle mücadele girişimlerinin başarısı için kritik öneme sahipken bu aynı zamanda İttifak'ın, müşterek savunma, kriz yönetimi ve iş birlikçi güvenlik gibi terör görevlerinin yerine getirilmesine de katkı sunacak. Madrid Zirvesi'nde terörle mücadele gündemin üst sıralarında yer alırken üye ülkeler birbirine karşı olan sorumluluklarını bir kez daha hatırlamalı ve terörün her türüne karşı mücadeleye tam destek vermeyi sürdürmeli. Birlikte güçlüyüz ve birlikte terörü yenebiliriz." mesajı verildi.
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