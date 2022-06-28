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    • 28.06.2022 11:22
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    Başkan Erdoğan 'NATO Zirvesi'ne katılacak... İşte çantasındaki konular...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere bugün İspanya'ya gidecek. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya - Ukrayna savaşı, Yunanistan ile Ege'de yaşanan sorunlar, Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon ve küresel ekonomi konularını gündeme getirecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’ne katılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere bugün İspanya'ya gidecek.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

    YENİ STRATEJİK KONSEPT GÜNDEMDE
    Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.

    Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: MÜMKÜN OLMAYACAĞINI AÇIKÇA SÖYLEYECEĞİZ
    Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine sonra NATO Zirvesi'ni ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, bilgileriyle, görüntüleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz." diye konuştu.

    İşte Erdoğan'ın ajandasındaki konu başlıkları:

    1- İSVEÇ VE FİNLANDİYA DOSYADA
    Erdoğan'ın dosyasındaki ana başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. İsveç ve Finlandiya her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de, iki ülkenin örgüte sağladıkları silahlar ile finansal ve siyasal destekler kanıtlarıyla zirvede sunulacak.

    2- TAHIL KORİDORUNDAKİ SON DURUM
    Diğer gündem maddesi ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan gıda krizi olacak. Türkiye'nin öncülüğünde açılacak tahıl koridoru da zirvede gündeme gelecek. Erdoğan çözüm için NATO zirvesinde temaslarını sürdürecek.

    3- RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI
    Tüm dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken savaştan tüm dünya ekonomik açıdan etkilendi. Avrupa ülkelerindeki liderlerle de sürekli görüşen Erdoğan ve ekibinin NATO zirvesinde savaşın bir an önce bitmesi için liderlerle görüşmesi bekleniyor.

        4- YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI
        Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği bir diğer konu da Yunanistan'ın adaları hukuk dışı işgal etmesi olacak. Erdoğan, adaların gayri resmi şekilde silahlandırılmasını gündeme getirecek.

        5- SURİYE SINIRINA OPERASYON
        Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak ve bölgesel tehditleri bertaraf etmek için düzenleyeceği 5. operasyon da NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündem maddelerinden biri olacak. Yeni bir göç dalgasını engellemek için yapılması planan harekatı, Erdoğan'ın mevkidaşları ile zirvede değerlendirmesi bekleniyor.

        6- KÜRESEL EKONOMİK KRİZ MASADA
        Erdoğan'ın dosyasındaki diğer başlık ise ekonomi olacak. Kovid-19 salgının ardından başlayan küresel kriz zirvede değerlendirilecek. Erdoğan, dünyadaki enerji krizi ve dolaylı olarak petrol fiyatlarının yükselişini de zirvede gündeme getirecek.

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        Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’ne katılacak
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 'NATO Zirvesi'ne katılacak... İşte çantasındaki konular...
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