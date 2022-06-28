Başkan Erdoğan 'NATO Zirvesi'ne katılacak... İşte çantasındaki konular...

Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: MÜMKÜN OLMAYACAĞINI AÇIKÇA SÖYLEYECEĞİZ

Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine sonra NATO Zirvesi'ni ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, bilgileriyle, görüntüleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın ajandasındaki konu başlıkları:

1- İSVEÇ VE FİNLANDİYA DOSYADA

Erdoğan'ın dosyasındaki ana başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. İsveç ve Finlandiya her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de, iki ülkenin örgüte sağladıkları silahlar ile finansal ve siyasal destekler kanıtlarıyla zirvede sunulacak.