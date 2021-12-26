Yunanistan'da PKK kampı! Avrupa'nın göbeğinde bombacı eğitiyorlar

Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor.Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.