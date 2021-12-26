Yunanistan'da PKK kampı! Avrupa'nın göbeğinde bombacı eğitiyorlar

PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion Kampı, Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp, Sovyetler Birliği'nden kaçan mültecilerin barınması amacıyla 1949'da Atina'nın güneydoğusunda kurulmuştu.
1980 askeri darbesi sonrası Yunanistan'a sığınan terör örgütü mensupları, 1993'ten itibaren kampın yönetimini ele geçirdi ve terörist faaliyetlere başladı. Kamp, halen Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı. İnsani yardım kisvesi adı altında terör örgütünün Avrupa'daki yapılanmalarından sözde Kürt Kızılayı yardımları ile faaliyetlerini sürdürüyor.
Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor.Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.