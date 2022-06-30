Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü 'Freedom House'a tepki: "Kendilerini sorgulamalılar, önce Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler"





Freedom House'ın ikiyüzlü tutumuna dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"NEREDE BUNLAR? GELSİNLER DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRSÜNLER"

"Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları dağa kaçırılanlar... Nerede bu Freedom House? Gelsin, Diyarbakır annelerini görsünler. Bu evlatları kaçıran HDP'liler, PKK'lılar bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür?



Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti! Hiç!