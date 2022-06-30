Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü 'Freedom House'a tepki: "Kendilerini sorgulamalılar, önce Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan, bir basın mensubunun "Demokrasi bireysel özgürlük temelinde NATO demokratik haklara önem vermekte. Ancak Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya çok çarpıcı bir cevap verdi.
Söz konusu muhabirin Freedom House'a dayanak göstererek sorduğu bu soru üzerine Başkan Erdoğan, "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım" sözleriyle yanıt verdi.
Freedom House'ın ikiyüzlü tutumuna dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"NEREDE BUNLAR? GELSİNLER DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRSÜNLER"
"Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları dağa kaçırılanlar... Nerede bu Freedom House? Gelsin, Diyarbakır annelerini görsünler. Bu evlatları kaçıran HDP'liler, PKK'lılar bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür?
Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti! Hiç!