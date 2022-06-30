Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.06.2022 18:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2022 18:35
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü 'Freedom House'a tepki: "Kendilerini sorgulamalılar, önce Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler"

    NATO Liderler Zirvesi sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söylemlerini Freedom House dayandıran bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İkiyüzlü bir tutum sergileyen Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Diyarbakır anneleri 110 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Nerede bu Freedom House?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!" dedi.

    Freedom House önce kendisini sorgulasın

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



    Erdoğan, bir basın mensubunun "Demokrasi bireysel özgürlük temelinde NATO demokratik haklara önem vermekte. Ancak Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya çok çarpıcı bir cevap verdi.



    Söz konusu muhabirin Freedom House'a dayanak göstererek sorduğu bu soru üzerine Başkan Erdoğan, "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım" sözleriyle yanıt verdi.



    Freedom House'ın ikiyüzlü tutumuna dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    "NEREDE BUNLAR? GELSİNLER DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRSÜNLER"
    "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları dağa kaçırılanlar... Nerede bu Freedom House? Gelsin, Diyarbakır annelerini görsünler. Bu evlatları kaçıran HDP'liler, PKK'lılar bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür?

    Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti! Hiç!



        BUNLARI HEPSİ DEZENFORMASYON, YUTMAYIZ!
        Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seni Kalbime Sakladım
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü 'Freedom House'a tepki: "Kendilerini sorgulamalılar, önce Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler"
            SON DAKİKA