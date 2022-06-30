Başkan Erdoğan NATO liderlerine izletti! Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadelesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki terörizm konulu oturumda liderlere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu izletti.

TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE KARARLI MÜCADELESİ

Başkan Erdoğan'ın izlettiği videoda terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün Türkiye'nin huzuruna nasıl kastettiği ve Türkiye'nin teröristlere karşı kararlı mücadelesi anlatıldı.

NATO ÜLKELERİ TERÖRE KUCAK AÇTI

Videoda NATO üyesi ülkelerin terör örgütleri karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermediği bildirilirken PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin NATO ülkelerinde barındırılmaması gerektiğine dikkat çekilerek gerekli sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.