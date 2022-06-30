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    • 30.06.2022 16:21
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    Başkan Erdoğan NATO liderlerine izletti! Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadelesi...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki terörizm konulu oturumda liderlere, Türkiye’nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu izletti. Videoda terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün Türkiye'nin huzuruna nasıl kastettiği ve Türkiye'nin teröristlere karşı kararlı mücadelesi anlatıldı.

    Başkan Erdoğan NATO liderlerine izletti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki terörizm konulu oturumda liderlere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu izletti.

    TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE KARARLI MÜCADELESİ
    Başkan Erdoğan'ın izlettiği videoda terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün Türkiye'nin huzuruna nasıl kastettiği ve Türkiye'nin teröristlere karşı kararlı mücadelesi anlatıldı.

    NATO ÜLKELERİ TERÖRE KUCAK AÇTI
    Videoda NATO üyesi ülkelerin terör örgütleri karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermediği bildirilirken PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin NATO ülkelerinde barındırılmaması gerektiğine dikkat çekilerek gerekli sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan NATO liderlerine izletti! Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadelesi...
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