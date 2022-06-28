ABD'den Erdoğan - Biden zirvesine ilişkin açıklama: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görüşmede ana odak olmayacak





"İŞİNİZ GÜCÜNÜZ S-400"

Sadece İsveç'te değil, aynı şeyin Almanya, Hollanda, Yunanistan'da da olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bir taraftan bakıyorsunuz 5 artı 4, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz, neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu, 'Rusya'ya karşı.' Ne demek Rusya'ya karşı? Ne yaptınız Rusya'ya karşı kurdunuz da? İşiniz gücünüz S-400. 'S-400 aşağı, S-400 yukarı', hep laf. Bunları da Sayın Biden ile bu akşam veya yarın yapacağımız görüşmede ona da yine dile getireceğiz. Ama unutmayalım ki biz, Danimarka'da, Norveç'te hep bunları yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. Bunları anlatacağız."



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, zirvede yapacağı ikili görüşmeler ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin gündemine ilişkin soru üzerine, ABD ile en önemli görüşmenin F-16 meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hala masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor." diye konuştu.