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Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'e gitti! Uçağında dikkat çeken 'Republic of Türkiye' detayı

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'e gitti! Uçağında dikkat çeken 'Republic of Türkiye' detayı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

28.06.2022 16:51 - Son Güncelleme: 28.06.2022 17:08
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı

Başkan Erdoğan`ı Esenboğa Havalimanı`ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya`ya gitti.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı

Öte yandan, Başkan Erdoğan`ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’e gitti! Uçağında dikkat çeken ’Republic of Türkiye’ detayı
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