SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'e gitti! Uçağında dikkat çeken 'Republic of Türkiye' detayı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti. Uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.
28.06.2022 16:51 - Son Güncelleme: 28.06.2022 17:08
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya`ya gitti.
Öte yandan, Başkan Erdoğan`ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.