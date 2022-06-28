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    • 28.06.2022 22:50
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    • 28.06.2022 22:57
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    Meral Akşener kaçak dövüşmeye başladı: İYİ Parti'de skandal olay! Diri üye bulamayınca ölülere sardılar

    İYİ Parti içerisinde her geçen gün yeni bir kaos ve skandal yaşanıyor. Bu sefer skandalın adresi İYİ Parti Kdz.Ereğli. Genel merkez tarafından 'Nüfus'un %1'inin üye yapılması zorunluluğu' sonrası diri bulamayan İYİ Parti ölülere sardı. Skandalın patlaması sonrası partiden 2 kişi birbirine girdi. İşte detaylar...

    Diri üye bulamayınca ölülere sardılar

    İYİ Parti Kdz.Ereğli'de 'Ölü üye' skandalı patlak verdi. İYİ Parti Genel Merkezi'nin geçtiğimiz yıl tüm teşkilatlara gönderdiği genelgeyle 'Nüfus'un %1'inin üye yapılması zorunluluğu' sonrası, İYİ Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ve yönetimi tarafından yapılan yaklaşık 1000 üyeden 125'inin telefon numaralarının aynı olduğu, 15'inin ise ölü olduğu ortaya çıktı.

    PARTİ İÇİNDE KAVGA ÇIKTI


    Karadeniz Ereğli İyi Parti İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaoğlu'nun, vefat eden kişilerin partiye üye yapılmasıyla ilgili çıkan haberlere karşı yapmış olduğu "Bu kayıtlara il Başkanımız Yavuz Erkmen ulaşabilir." demesi üzerine, İl Başkanı Yavuz Erkmen'den Balbaloğlu'na cevap gecikmedi.

        YARGITAY DA BU ÜYELİKLERİ REDDETMİŞTİR
        İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, yapmış olduğu açıklamada:

        "Üye girişlerini ilçe başkanlıkları yapar, il başkanlıklarının üye girişi söz konusu olmaz. Tüm ilçe başkanları ve belde başkanları üyelikleri kendisi sisteme girer. Buna bizlerin müdahalesi söz konusu değildir, Ereğli'de üye kayıt girişleri de ilçe başkanımız Evrim Balbaloğlu tarafından yapılmıştır. Yargıtay da bu üyelikleri reddetmiştir." dedi.

        Öte yandan İYİ Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaloğlu'nun 'Hayatını kaybeden kişilerin TC kimlik numaralarına çalıştığı hastaneden mi ulaştı?' sorusu akıllara geldi.
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