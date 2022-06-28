Meral Akşener kaçak dövüşmeye başladı: İYİ Parti'de skandal olay! Diri üye bulamayınca ölülere sardılar

İYİ Parti Kdz.Ereğli'de 'Ölü üye' skandalı patlak verdi. İYİ Parti Genel Merkezi'nin geçtiğimiz yıl tüm teşkilatlara gönderdiği genelgeyle 'Nüfus'un %1'inin üye yapılması zorunluluğu' sonrası, İYİ Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ve yönetimi tarafından yapılan yaklaşık 1000 üyeden 125'inin telefon numaralarının aynı olduğu, 15'inin ise ölü olduğu ortaya çıktı.
PARTİ İÇİNDE KAVGA ÇIKTI
Karadeniz Ereğli İyi Parti İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaoğlu'nun, vefat eden kişilerin partiye üye yapılmasıyla ilgili çıkan haberlere karşı yapmış olduğu "Bu kayıtlara il Başkanımız Yavuz Erkmen ulaşabilir." demesi üzerine, İl Başkanı Yavuz Erkmen'den Balbaloğlu'na cevap gecikmedi.