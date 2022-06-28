Meral Akşener kaçak dövüşmeye başladı: İYİ Parti'de skandal olay! Diri üye bulamayınca ölülere sardılar

"Üye girişlerini ilçe başkanlıkları yapar, il başkanlıklarının üye girişi söz konusu olmaz. Tüm ilçe başkanları ve belde başkanları üyelikleri kendisi sisteme girer. Buna bizlerin müdahalesi söz konusu değildir, Ereğli'de üye kayıt girişleri de ilçe başkanımız Evrim Balbaloğlu tarafından yapılmıştır. Yargıtay da bu üyelikleri reddetmiştir." dedi.