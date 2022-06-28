MİT operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın duruşması 15 Kasım'a ertelendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gürbüz Sevilay, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da salonda hazır bulundu.