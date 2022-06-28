CHP’li İBB 3 yılda hizmet yapmayınca AK Parti projelerine göz dikti! İşte CHP’li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u ne hale getirdiğinin kanıtı!

"İBB AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILAN PROJEYİ KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ 1 HAFTADIR GÖSTERİP DURDULAR"

İmamoğlu geçtiğimiz hafta göreve gelmesinin üçüncü yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından "3 dakikada 3 yıl" cümlesiyle bir video paylaştı. Bu videoda tartışma konusu oldu. İBB çalışmalarının anlatıldığı video hakkında vatandaşlar içeriğinin boş olduğuna ve bazı projelerin İBB AK Parti dönemi projesi olduğuna yönelik eleştiriler sosyal medyadan yapıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise bugün sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular. Algı ve manipülasyon bitti. Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde. CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız" dedi.