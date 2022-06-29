Demir fiyatı düşecek mi? 29 Haziran 2022 demir fiyatları, 1 ton demir ne kadar?

Demir fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediyor. Birçok duruma göre değişiklik gösteren fiyatlar ilden ile göre de değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul demir fiyatları ne kadar? 1 ton demir fiyatı ne kadar? 2022 demir fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...