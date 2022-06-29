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    • Haberler
    • 29.06.2022 10:52
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    • 29.06.2022 10:52
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    Demir fiyatı düşecek mi? 29 Haziran 2022 demir fiyatları, 1 ton demir ne kadar?

    29 Haziran 2022 demir fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında demir fiyatı ne kadar sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    29 Haziran 2022 demir fiyatları ne kadar? 1 ton, kg demir fiyatı 2022 ne kadar? Fiyatlar düşer mi?

    Demir fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediyor. Birçok duruma göre değişiklik gösteren fiyatlar ilden ile göre de değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul demir fiyatları ne kadar? 1 ton demir fiyatı ne kadar? 2022 demir fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    Dalian'da demir cevheri Çin'den talebe ilişkin gelen kötümser görünümle, üst üste beşinci gün de düşerek iki haftanın en düşük seviyesini geçti.

    Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, erken işlemlerde 30 Mayıs'tan beri en düşük seviye olan 864 yuan/tona düştükten sonra sabah işlemlerini %1,9 düşüşle 873 yuan/tondan kapattı.

    Singapur Borsası'nda, Temmuz vadeli kontrat, %3,5 artarak 134 dolar/tona çıktıktan sonra TSİ 08.15'te %0,3 artışla 129,85 dolar/tondan işlem gördü.

    Dalian'da koklaşabilir kömür %4,8 ve kok kömürü %5 ile keskin düştü.

    Analistler, çelik stokunun arttığını ve fiyatların düştüğünü belirterek spot inşaat demiri fiyatının 15 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

    Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,3, sıcak haddelenmiş rulo %0,9 düştü. Paslanmaz çelik %0,3 yükseldi.

        DEMİR FİYATLARI HAZİRAN 2022 1 TON DEMİR NE KADAR?

        Demir de tıpkı para birimleri gibi gün içerisinde değişiklik göstermektedir. Her gün tahmin edilemez artış ve düşüşler yaşayan demir piyasasında fiyat, demirin cinsine göre de farklılık gösterebilir.

        Demir fiyatı, taşıma ücreti, hammaddeye yakınlık ve hava koşulları gibi durumlardan değişiklik göstermektedir. Haziran 2022 ayında ise demirin tonu. 16,800 TL'dir.

        YILLARA GÖRE DEMİR FİYATLARI

        2022 Demir Fiyatları 16.800 TL

        2021 Demir Fiyatları 9.850 TL

        2020 Demir Fiyatları 5.739 TL

        2019 Demir Fiyatları 3.211 TL

        2018 Demir Fiyatları 2.886 TL

        2017 Demir Fiyatları 2.669 TL

        2016 Demir Fiyatları 1.819 TL

        2015 Demir Fiyatları 1.203 TL

        2014 Demir Fiyatları 1.420 TL
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        Haberler Haberler Demir fiyatı düşecek mi? 29 Haziran 2022 demir fiyatları, 1 ton demir ne kadar?
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