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    • 28.06.2022 12:32
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    ByLokck'çu David Keynes hakkında mütalaa verildi! 15 yıla kadar...

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes ile ilgili mütalaa verildi. Savcı, sanık David Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.

    ByLokck’çuya 15 yıl istendi

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.

    Savcı, sanık Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.

    Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti.

    Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel ByLokck'çu David Keynes hakkında mütalaa verildi! 15 yıla kadar...
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