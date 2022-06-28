Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.

Savcı, sanık Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.

Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.

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