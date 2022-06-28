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    • 28.06.2022 12:27
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    • 28.06.2022 12:27
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    Ağrı’da bir otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Son dakika haberleri...  Ağrı’da bir otobüsün arka koltuk arkasına yaptırılan gizli bir bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Bir otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara bulundu

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Doğubayazıt Grup Amirliğine bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde İran'dan ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri otobüsü Doğubayazıt-Gürbulak Yolu üzerinde durdurarak arama yaptı.

    Yapılan aramalar neticesinde aracın arka koltuk arkasına sonradan yaptırılan ve zula diye tabir edilen gizli bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    İran uyruklu olan sürücü H.T ise gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Ağrı’da bir otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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