Ağrı’da bir otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Doğubayazıt Grup Amirliğine bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde İran'dan ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri otobüsü Doğubayazıt-Gürbulak Yolu üzerinde durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalar neticesinde aracın arka koltuk arkasına sonradan yaptırılan ve zula diye tabir edilen gizli bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran uyruklu olan sürücü H.T ise gözaltına alındı.