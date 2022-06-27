Münbiç'te yuvalanan PKK yine sivilleri hedef aldı! Cerablus'a füzeli saldırı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'a saldırdı.

GRAD FÜZELERİ ATTILAR

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Münbiç ilçesinden, Cerablus ilçesi güneyindeki Arap Hasan, Meğayir ve Buldug köylerine Grad füzesi saldırısı düzenledi.

3 SİVİL YARALANDI

Füzelerin sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

MÜNBİÇ'E OPERASYON

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda sınır hattında yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik verdiği operasyon sonrası Mehmetçik'in hazırlıkları sürüyor. Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.