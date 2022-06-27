Yargıda rüşvet skandalında yeni detaylara Takvim ulaştı! Görevden uzaklaştırılan hakim B.E.'nin geçmişi de kirli

Diyarbakır'da terör suçundan müebbet hapis cezası alan sanığın tahliye kararı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Ağır ceza mahkemesi başkanı görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu olaya ilişkin detaylara Takvim ulaştı.
YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE İNFAZIN DURDURULMASI TALEP EDİLDİ
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Gülazer A.'nın avukatı yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Nisan 2022'de söz konusu talebin reddine karar verdi. Bu karar üzerine Gülazer A.'nın avukatı başvuruyu yineledi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ek karar ile önceki karara atıf yaparak 27 Nisan 2022'de yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Bu karar bir üst mahkemeye taşındı ve itirazı kabul eden 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mayıs 2022'de sanığın yeniden yargılanmasına ve infazın durdurulmasına, sanığın hükümlü kaldığı süre de göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.