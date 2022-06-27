Yargıda rüşvet skandalında yeni detaylara Takvim ulaştı! Görevden uzaklaştırılan hakim B.E.'nin geçmişi de kirli

HSK O MAHKEME BAŞKANINI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Tahliye kararı için 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.'ye rüşvet verildiği, daha önce de bu tür ihbarların gelmesi üzerine durum Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından verilen soruşturma izninin ardından toplanan HSK 2. Dairesi, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.'nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.