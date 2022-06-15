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    • 15.06.2022 12:38
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    Suriye'den kaçan SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo kirli oyunu deşifre etti: Teröristler ABD üslerinde saklanıyor!

    Suriye'nin kuzeyinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini alan terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü olan ve daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye sığınan Talal Silo, Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği operasyon öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Teröristlerin kirli oyunun deşifre eden Silo, "Mazlum Abdi dahil üst düzey liderler ABD'lilere ait karargâhlarda yaşıyor." dedi. Öte yandan bölgeden gelen son haberlerde Tel Rıfat'ın içindeki merkezi noktalar ve çıkışlarından çekilen görüntülerde, örgütün tepelik alanda büyük bir bayrak direğinde Beşşar Esed rejimi bayrağı dalgalandırdığı görülüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Talal Silo kirli oyunu deşifre etti!

    Suriye'nin kuzeyinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini alan terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü olan ve daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye sığınan Talal Silo, Suriye'nin kuzeyindeki harekat öncesinde terör örgütünün kirli oyununu deşifre etti. Silo PKK'lı teröristlerin SİHA'lardan korunmak için ABD üslerini kullandığını belirtti.

    TERÖRİSTLER İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA
    "Türkiye Tel Rıfat ve Menbiç'e bir askeri harekatı öncesi hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu alanlar YPG açısından önemsenen bölgeler mi?"     sorusunu cevaplayan Silo, "Tel Rıfat, TSK ve SMO'ya yapılan saldırıların üssü haline gelmiş durumda. Menbiç ise YPG'nin Fırat'ın batısına uzanan koridor hayalini devam ettirme bakımından önemli. Tel Rıfat'a destek ise rejim bölgeleri üzerinden gidiyor." dedi.

    "YPG LİDERLERİ SİHA'LARA KARŞI ABD KARARGAHLARINDA YAŞIYOR"
    Son dönemde Suriye içinde YPG liderlerine yönelik Türkiye'nin SİHA operasyonların olduğuna şahit oluyoruz. Bu operasyonlara yönelik tedbirler alınıyor mu?

    2017'de Karaçok bölgesinde SDG'ye karşı SİHA operasyonları yoğunlaşmıştı. O kadar dehşet vericiydi ki SDG mensuplarının hepsi çöle kaçmıştı ve orada yaşamaya başlamıştı. SİHA saldırılarına karşı askeri bir tedbir alamıyorlar. ABD, SDG'ye hava araçlarına karşı koyabilecek silah vermiyor. SDG bu silahları rejimden istiyor. SDG yöneticileri SİHA'lara hedef olmamak için sivil araçlarla geziyorlar. Edindiğim bilgilere göre Mazlum Abdi dahil üst düzey liderler ABD'lilere ait karargâhlarda yaşıyor.

    "LA FARGE'DE TOPLANTI YAPILDI, YABANCILAR 'AFRİN'DE DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ' DEDİ"

    Zeytindalı Harekâtı'ndan önce YPG ya da SDG içindeki durumlar nasıldı?

    29 Ocak 2016'da, La Farge Çimento'nun tesisinde ABD, Fransız ve İngiliz yetkililerle bir toplantı yaptık. Toplantıda Brett McGurk ve Mazlum Abdi de vardı. Yabancı güçler, TSK'nın olası bir Afrin harekâtında SDG'ye ya da YPG'ye askeri bir destek vermeyeceklerini açıkladı. Bu aslında Afrin'den vazgeçtiklerinin göstergesiydi. Mazlum'a herhangi bir harekâtta ne yapacaklarını sordum. Esad rejimiyle temas içinde olduğunu ancak rejimin sürekli taleplerini arttırdığını söyledi. Mazlum Abdi rejim bayraklarının Afrin'e asılmasını kabul etti ancak Şam'dan "Yönetimi bize devredeceksiniz" baskısı geldi.

        Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Silo, Esad rejiminin Kamışlı ve Haseke'yi hala valileri aracılığıyla yönettiğini açıkladı.

        TERÖRİSTLERİN GİZLENME TAKTİKLERİ
        Öte yandan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik askeri hareket hazırlığının hedefindeki bölgelerden Tel Rıfat içeriden görüntülendi. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı paylaşan Tel Rıfat'ta, YPG/PKK kendini gizleme taktiğini sürdürüyor.

        İlçe içindeki merkezi noktalar ve çıkışlarından çekilen görüntülerde, örgütün tepelik alanda büyük bir bayrak direğinde Beşşar Esed rejimi bayrağı dalgalandırdığı görülüyor.

        Tepenin yerleşim yerlerine bakan yüzünde de taşlarla Beşşar Esed'in ismi yazıyor. Diğer taraftan ilçe merkezinde herhangi bir rejim askeri ya da milisi fark edilmiyor.

        Tel Rıfat içinde görüştülen çok sayıda kaynak, teröristlerin büyük bölümünün sivil giyimli olduğunu, küçük kısmının kamuflaj kıyafet kullandığını, genellikle gündüzleri evlerde ve cephe hattındaki tünel benzeri yerlerde gizlendiklerini, akşam saatlerinde de ilçeye yayıldıkları bilgisini paylaştı.

        Rusya'nın hava saldırıları sayesinde ilçeyi muhaliflerden 2016'da ele geçiren YPG/PKK, binlerce mensubu ve ailesiyle ilçeye yerleşmişti. Türkiye'nin sınır ötesi harekat beklentisi nedeniyle terörist ailelerinin yarısı haziran başından itibaren rejim kontrolündeki bölgelere gitmişti.

        YPG/PKK'NIN REJİMLE TAKTİK YAKINLAŞMALARI
        Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri YPG/PKK'ya bıraktı.

        Örgüt, rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

        YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat olasılıklarının arttığı dönemlerde, Rusya'nın teşvikiyle Beşşar Esed rejimiyle hızlı yakınlaşmalara girdi. İşgal ettiği yerleri rejim kontrolünde gibi gösterip Türkiye'yi caydırmayı denedi.

            Örgüt, coğrafi hakimiyet ve siyasi otonomide ısrar ettiği için taraflar nihai anlaşmaya varamadı. İş birlikleri kısa süreli oldu.

            Türkiye'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Esed rejimi milisleri Afrin'e örgüte yardıma gelmeye teşebbüs etti.

            Örgüt, 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında, muhaliflerin Münbiç'e gireceği esnada Rusya'nın da katkısıyla bir kısım rejim gücünü ilçeye ve cephe hatlarına alıp kontrolün rejimde olduğu görüntüsünü verdirdi.

            Haseke kent merkezi ile Kamışlı ilçesinde Esed rejiminin halen askeri noktaları bulunuyor. Taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

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            Haberler Güncel Suriye'den kaçan SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo kirli oyunu deşifre etti: Teröristler ABD üslerinde saklanıyor!
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