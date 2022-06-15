Suriye'den kaçan SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo kirli oyunu deşifre etti: Teröristler ABD üslerinde saklanıyor!

TERÖRİSTLERİN GİZLENME TAKTİKLERİ

Öte yandan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik askeri hareket hazırlığının hedefindeki bölgelerden Tel Rıfat içeriden görüntülendi. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı paylaşan Tel Rıfat'ta, YPG/PKK kendini gizleme taktiğini sürdürüyor.

İlçe içindeki merkezi noktalar ve çıkışlarından çekilen görüntülerde, örgütün tepelik alanda büyük bir bayrak direğinde Beşşar Esed rejimi bayrağı dalgalandırdığı görülüyor.

Tepenin yerleşim yerlerine bakan yüzünde de taşlarla Beşşar Esed'in ismi yazıyor. Diğer taraftan ilçe merkezinde herhangi bir rejim askeri ya da milisi fark edilmiyor.

Tel Rıfat içinde görüştülen çok sayıda kaynak, teröristlerin büyük bölümünün sivil giyimli olduğunu, küçük kısmının kamuflaj kıyafet kullandığını, genellikle gündüzleri evlerde ve cephe hattındaki tünel benzeri yerlerde gizlendiklerini, akşam saatlerinde de ilçeye yayıldıkları bilgisini paylaştı.

Rusya'nın hava saldırıları sayesinde ilçeyi muhaliflerden 2016'da ele geçiren YPG/PKK, binlerce mensubu ve ailesiyle ilçeye yerleşmişti. Türkiye'nin sınır ötesi harekat beklentisi nedeniyle terörist ailelerinin yarısı haziran başından itibaren rejim kontrolündeki bölgelere gitmişti.