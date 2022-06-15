Suriye'den kaçan SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo kirli oyunu deşifre etti: Teröristler ABD üslerinde saklanıyor!

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini alan terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü olan ve daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye sığınan Talal Silo, Suriye'nin kuzeyindeki harekat öncesinde terör örgütünün kirli oyununu deşifre etti. Silo PKK'lı teröristlerin SİHA'lardan korunmak için ABD üslerini kullandığını belirtti.
TERÖRİSTLER İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA
"Türkiye Tel Rıfat ve Menbiç'e bir askeri harekatı öncesi hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu alanlar YPG açısından önemsenen bölgeler mi?" sorusunu cevaplayan Silo, "Tel Rıfat, TSK ve SMO'ya yapılan saldırıların üssü haline gelmiş durumda. Menbiç ise YPG'nin Fırat'ın batısına uzanan koridor hayalini devam ettirme bakımından önemli. Tel Rıfat'a destek ise rejim bölgeleri üzerinden gidiyor." dedi.
"YPG LİDERLERİ SİHA'LARA KARŞI ABD KARARGAHLARINDA YAŞIYOR"
Son dönemde Suriye içinde YPG liderlerine yönelik Türkiye'nin SİHA operasyonların olduğuna şahit oluyoruz. Bu operasyonlara yönelik tedbirler alınıyor mu?
2017'de Karaçok bölgesinde SDG'ye karşı SİHA operasyonları yoğunlaşmıştı. O kadar dehşet vericiydi ki SDG mensuplarının hepsi çöle kaçmıştı ve orada yaşamaya başlamıştı. SİHA saldırılarına karşı askeri bir tedbir alamıyorlar. ABD, SDG'ye hava araçlarına karşı koyabilecek silah vermiyor. SDG bu silahları rejimden istiyor. SDG yöneticileri SİHA'lara hedef olmamak için sivil araçlarla geziyorlar. Edindiğim bilgilere göre Mazlum Abdi dahil üst düzey liderler ABD'lilere ait karargâhlarda yaşıyor.
"LA FARGE'DE TOPLANTI YAPILDI, YABANCILAR 'AFRİN'DE DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ' DEDİ"
Zeytindalı Harekâtı'ndan önce YPG ya da SDG içindeki durumlar nasıldı?
29 Ocak 2016'da, La Farge Çimento'nun tesisinde ABD, Fransız ve İngiliz yetkililerle bir toplantı yaptık. Toplantıda Brett McGurk ve Mazlum Abdi de vardı. Yabancı güçler, TSK'nın olası bir Afrin harekâtında SDG'ye ya da YPG'ye askeri bir destek vermeyeceklerini açıkladı. Bu aslında Afrin'den vazgeçtiklerinin göstergesiydi. Mazlum'a herhangi bir harekâtta ne yapacaklarını sordum. Esad rejimiyle temas içinde olduğunu ancak rejimin sürekli taleplerini arttırdığını söyledi. Mazlum Abdi rejim bayraklarının Afrin'e asılmasını kabul etti ancak Şam'dan "Yönetimi bize devredeceksiniz" baskısı geldi.