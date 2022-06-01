Başkan Erdoğan Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti: Teröristlerden temizliyoruz! 30 kilometre güvenli koridor neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye sınırına yönelik operasyonun hangi bölgeye yapılacağını açıkladı.
Erdoğan, "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz." ifadelerini kullanarak "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." şeklinde konuştu.
Erdoğan operasyona ilişkin şunları söyledi:
"PKK yandaşlarının faliyetlerini sivil toplum görünümüne sokarak desteklerken bizim vatandaşlarımızın faaliyetine karşı çıkanlar faşisttir. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları, teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder.
Teröriste böylesine pervasızca yol veren ülke mi tehdit karşısında bizimle mücadele edecek? Bizim güney sınırlarımızı teröristlere karşı yürüttüğümüz harekatlara işgal diyenler mi yanımızda olacak? Bu sorulara kesin, net cevaplar bulmadan tavrımızı değiştirmeyeceğiz.
Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz."
TERÖR MEVZİLERİ BOŞ KALDI
Gaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kenti ile YPG-PKK'lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye'nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü.
Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye'nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.