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    • 01.06.2022 13:58
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    • 01.06.2022 14:21
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    Başkan Erdoğan Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti: Teröristlerden temizliyoruz! 30 kilometre güvenli koridor neden önemli?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye sınırına yönelik operasyona ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, 30 kilometrelik hat neden önemli? A Haber canlı yayınına katılan uzman isim Suriye'nin kuzeyindeki hattın önemini madde madde açıkladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan operasyon mesajı! Panik başladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye sınırına yönelik operasyonun hangi bölgeye yapılacağını açıkladı.

    Erdoğan, "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz." ifadelerini kullanarak "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." şeklinde konuştu.

    Erdoğan operasyona ilişkin şunları söyledi:

    "PKK yandaşlarının faliyetlerini sivil toplum görünümüne sokarak desteklerken bizim vatandaşlarımızın faaliyetine karşı çıkanlar faşisttir. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları, teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder.

    Teröriste böylesine pervasızca yol veren ülke mi tehdit karşısında bizimle mücadele edecek? Bizim güney sınırlarımızı teröristlere karşı yürüttüğümüz harekatlara işgal diyenler mi yanımızda olacak? Bu sorulara kesin, net cevaplar bulmadan tavrımızı değiştirmeyeceğiz.

    Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz."

    TERÖR MEVZİLERİ BOŞ KALDI
    Gaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kenti ile YPG-PKK'lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye'nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü.

    Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye'nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.

        TERÖRİSTLER MEVZİLERİN ARKASINA SAKLANDI
        Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından daha önceden bölgede faaliyet gösteren teröristlerin Seyyade Dağı'ndaki boş mevzileri, bölgede "Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı" şeklinde yorumlandı.

        Ayrıca terör örgütü PKK/YPG mensuplarının operasyon ihtimali sonrası Seyyade Dağı'ndaki mevzilerin arkasına saklandığı öğrenildi.

        30 KİLOMETRELİK HAT NEDEN ÖNEMLİ?
        Peki Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 30 kilometrelik koridor neden önemli?, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ahmet Keser A Haber'de değerlendirdi.

        Keser şunları söyledi:

        Birkaç açıdan önemli.

        Birincisi M4'ü kontrol ediyor olması o hattın ve ulaşım hatlarını doğu-batı istikametinin açık bulundurulması.

        İkincisi 30 km. terörist örgütlerin elinde bulunan destek silahları dediğimiz yani havan gibi silahlarla Türkiye içerisindeki sınırlara ateş alabilme menzilinin dışındaki bir menzil. Dolayısıyla sınırların güvenliğinin sağlanması açısından önemli.

        Üçüncüsü ise oluşturulacak güvenli bölgede kurulacak yönetim yapısı ve sürdürülebilir bir yaşantının sağlanmasıyla beraber gönüllü göçün sağlanabilmesi için uygun ortamın hazırlanabilmesi açısından önemli.

        Dolayısıyla 30 kilometrelik koridorun yapılmasının avantajları bunlar.

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