Başkan Erdoğan Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti: Teröristlerden temizliyoruz! 30 kilometre güvenli koridor neden önemli?

Keser şunları söyledi:

Birkaç açıdan önemli.

Birincisi M4'ü kontrol ediyor olması o hattın ve ulaşım hatlarını doğu-batı istikametinin açık bulundurulması.

İkincisi 30 km. terörist örgütlerin elinde bulunan destek silahları dediğimiz yani havan gibi silahlarla Türkiye içerisindeki sınırlara ateş alabilme menzilinin dışındaki bir menzil. Dolayısıyla sınırların güvenliğinin sağlanması açısından önemli.

Üçüncüsü ise oluşturulacak güvenli bölgede kurulacak yönetim yapısı ve sürdürülebilir bir yaşantının sağlanmasıyla beraber gönüllü göçün sağlanabilmesi için uygun ortamın hazırlanabilmesi açısından önemli.



Dolayısıyla 30 kilometrelik koridorun yapılmasının avantajları bunlar.