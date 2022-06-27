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    • 27.06.2022 12:35
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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirleri yakalandı

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 4 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirleri basıldı!

    Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.

    15 GÖZALTI
    Yapılan aramalarada 175 kök kenevir, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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