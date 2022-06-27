CHP'li İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelleniyoruz' yalanı deşifre oldu! AK Partili Tevfik Göksu'dan çarpıcı açıklamalar

"Demokratik geleneğimiz, hukukumuz, toplumsal dinamiklerimiz şunu ortaya koymaktadır ki, projesi, gayreti, hizmet aşkı ve becerisi olan hiç kimse, millete hizmet yolunda engellenemez. Yakın tarihimiz ve AK Parti'nin bizatihi kurumsal hikayesi tek başına bunun en büyük ispatıdır. Bizler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grupları olarak, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanına çağrımızdır; 'Engelleniyoruz' yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde, şehirlerinizin önündeki en büyük engelin bizatihi sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa, lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın. Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa, sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız. Buradan 'hodri meydan' diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz? Bu güne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de, AK Parti grupları 'hayır' dedi ? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ettiğimizi beyan ediyoruz."