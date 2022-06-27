CHP'li İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelleniyoruz' yalanı deşifre oldu! AK Partili Tevfik Göksu'dan çarpıcı açıklamalar

CHP'li İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri, AK Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının, seçilmelerinin 4'üncü yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmadıklarını söyledi.
Göksu, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının bildirilerinin, ortak başarısızlıklarına 'mazeret üretme' ve 'engelleniyoruz' diyerek kendilerine bir 'konfor alanı' oluşturmaktan başka anlamı olmadığını belirtti.
'YÜZDE 97'SİNE EVET DEMİŞİZ'
Göksu, "CHP tarafından yönetilen bu 11 Büyükşehir Belediyesinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri olarak, bizlere verilen meşru muhalefet sorumluluğunu, şehirlerimiz için en faydalı şekilde sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Örrneğin İstanbul Büyükşehir Meclisine gelen 4 bin 64 dosyanın, 3 bin 955'ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, meclise sunduğu dosyaların yüzde 97,4'üne 'evet' demişiz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6 bin 229 dosyanın, 6 bin 33'üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97'sine 'evet' demişiz. Bizde durum böyleyken, söz konusu CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde, meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya 'hayır' demişler, ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır" dedi.