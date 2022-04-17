Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddiasını böyle çürüttü!

İstanbul'un kaynaklarını kendi PR'ı için savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş vatandaşa hizmet etmeye gelince 'engelleniyoruz' yalanına sarılıyor.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' diyerek soyunduğu algı operasyonunu rakamlarla bozdu.

Göksu şunları söyledi:

"Aziz İstanbullular 'engellendik' yalanı nasıl bir şey biliyor musunuz? Sultanbeyli'de konuşma yapıyor İBB Başkanı diyor ki; Ey Sultanbeyliler bakın bu metro hattının dosyasını 8 ay meclise gönderik hala çıkmadı. Ne zaman konuşuyor biliyor musunuz? 10 Ağutos 2021'de konuşuyor. Hemen baktık bu dosya neyin nesidir diye. Dosya 12 Temmuz 2021'de gelmiş. Ağustos ayında İBB Meclisi'nin tatilde olduğunu bilmeyecek kadar uzak bir belediye başkanı bu kenti yönetiyor.

"MERKEZİ İDAREDE 20 MİLYAR TL BEKLEDİLER 25,6 MİLYAR GELDİ"

Şimdi İBB'yi kim engeller? Merkezi idare ve İBB Meclis'i engeller. Merkezi idarenin en büyük engeli kaynağı kesmektir. Engellemek isterseniz tahmin ettiği bütçenin altını gönderirsiniz. İBB 2021 yılında merkezi idareden 20 milyar TL bütçe beklemiş engellenmesi için 17-18 gelmesi lazım... Merkezi idare ise 25,6 milyar TL para göndermiş.

KAÇ DOSYA GELDİ KAÇINA 'HAYIR' DENİLDİ?

Başka kim engelleyebilir biz Mecliste engelleyebilir değil mi? AK Parti döneminde 2016-2018'de 6.500 dosya gelmiş CHP bunun yüzde 29'una hayır demiş. Biz CHP dönemi 4.064 dosya gelmiş sadece 109'una yani yüzde 2,6'sına hayır demişiz."