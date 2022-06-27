Kurban ibadetinin gerçekleştirildiği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Kurban Bayramı İslamiyet'te büyük bir öneme sahiptir. Milyonlarca Müslüman alemi 2022 Kurban Bayramı tarihini merak ederken Kurban tatilinin ne kadar süreceği tatil planları yapanlar için ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı ve ibadetine ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 13 Temmuz Çarşamba tatil mi, 15 Temmuz'la birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak? Arefe tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Toplantıda 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da ele alınacak önemli başlıklardan birisi olacak. Bu sene 9-10-11-12 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı'nın son iki günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de cuma gününe denk geldiği için milyonlarca kamu çalışanının 13-14 Temmuz'da idari izinli sayılıp sayılmayacağı da bugünkü kabine toplantısında netleştirilecek. Kamu çalışanlarının 13-14 Temmuz'da idari izinli sayılmaları halinde Kurban Bayramı tatili, 9-17 Temmuz arasında yapılacak. Böylece bayram tatili 9 güne uzayacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı