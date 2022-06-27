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    • Haberler
    • 27.06.2022 15:06
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    • 27.06.2022 15:06
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    13 Temmuz Çarşamba tatil mi, 15 Temmuz'la birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak? Arefe tatil mi, yarım gün mü?

    Dini bayramların ikincisi olan Kurban bayramına kaç gün var? Müslüman alemi Ramazan Bayramı’nı uğurladıktan sonra şimdi de 2022 Kurban Bayramı bilgileri araştırılmaya başlandı. Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre bu bilgiler de belli oldu. Özellikle çalışanların merak ettiği 2022 yılında Kurban tatili kaç gün olacak? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, 13 Temmuz Çarşamba tatil mi, 15 Temmuz'la birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak? Arefe tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    13 Temmuz Çarşamba tatil mi, 15 Temmuz’la birleşti mi?

    Kurban ibadetinin gerçekleştirildiği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Kurban Bayramı İslamiyet'te büyük bir öneme sahiptir. Milyonlarca Müslüman alemi 2022 Kurban Bayramı tarihini merak ederken Kurban tatilinin ne kadar süreceği tatil planları yapanlar için ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı ve ibadetine ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 13 Temmuz Çarşamba tatil mi, 15 Temmuz'la birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak? Arefe tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilenler...

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplanacak.

    Toplantıda 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da ele alınacak önemli başlıklardan birisi olacak. Bu sene 9-10-11-12 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı'nın son iki günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de cuma gününe denk geldiği için milyonlarca kamu çalışanının 13-14 Temmuz'da idari izinli sayılıp sayılmayacağı da bugünkü kabine toplantısında netleştirilecek. Kamu çalışanlarının 13-14 Temmuz'da idari izinli sayılmaları halinde Kurban Bayramı tatili, 9-17 Temmuz arasında yapılacak. Böylece bayram tatili 9 güne uzayacak.



    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILDI MI?

        9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

        Bu noktada gözler Kabine Toplantısında! Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.
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        Haberler Haberler 13 Temmuz Çarşamba tatil mi, 15 Temmuz'la birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak? Arefe tatil mi, yarım gün mü?
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