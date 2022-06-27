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    CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nın eski eşinin yayınladığı konuşma ortalığı fena karıştırdı! " 50 kişi ile yatmış"

    CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi, özel bir konuşmayı paylaştı. Erdoğdu’nun evlendiği Tuba Torun için “50 kişi ile yatmış” dediği ses kaydı, ortalığı karıştırdı...

    Eşsiz intikam!

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bir süre önce Bosphorus Palace Hotel'de düzenlenen düğün töreni ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine girdi. Boğaz'da düzenlenen düğünün yakınları bitmeden, çok konuşulacak aile içi bir skandal da gündeme geldi. Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti. Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu şu sözleri söyledi:



    50 KİŞİYLE BİRLİKTE OLMUŞ
    "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?" Bu skandalı öğrenen partililer, adeta isyan etti. Gözler şimdi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.



    Erdoğdu'nun nikah törenine, CHP'li yöneticiler de katılmıştı.



        HASTANELİK OLDU
        Paylaşımın yayılmasından sonra Aykut Erdoğdu bir paylaşım yaparak yeni eşinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı... Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum..." ifadelerini kullandı.



        DOLARLA VEKİL OLUYORLAR
        Erdoğdu'nun eski eşi Özge, Torun ile yaptığı telefon görüşmesini de yayınladı. Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k..." dediği duyuldu.

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        Haberler Güncel CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nın eski eşinin yayınladığı konuşma ortalığı fena karıştırdı! " 50 kişi ile yatmış"
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