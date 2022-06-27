CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nın eski eşinin yayınladığı konuşma ortalığı fena karıştırdı! " 50 kişi ile yatmış"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bir süre önce Bosphorus Palace Hotel'de düzenlenen düğün töreni ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine girdi. Boğaz'da düzenlenen düğünün yakınları bitmeden, çok konuşulacak aile içi bir skandal da gündeme geldi. Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti. Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu şu sözleri söyledi:
50 KİŞİYLE BİRLİKTE OLMUŞ
"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?" Bu skandalı öğrenen partililer, adeta isyan etti. Gözler şimdi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Erdoğdu'nun nikah törenine, CHP'li yöneticiler de katılmıştı.